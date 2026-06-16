شاخص کیفیت هوای مشهد امروز سه شنبه ۲۶ خرداد، با ثبت عدد ۱۵۱ در شرایط قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بنا به گزارش مرکز پایش آلایندگی هوای شهرداری مشهد ، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق وحدت، الهیه، مفتح، امامیه و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق نخریسی، ویلا، سجاد، رسالت و خیام شمالی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای مناطق صدف، ساختمان، طرق، تقی آباد، سرافرازان و چمن نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.