ایران با وجود ذخایر گازی فراوان، به دلیل وابستگی بالای سبد انرژی به گاز طبیعی با چالش ناترازی انرژی مواجه شده است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی کشور گفت: امروز هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده می‌تواند به حفظ تولید، پایداری شبکه انرژی و افزایش تاب‌آوری کشور کمک کند.

علی ربانی افزود: ایران با وجود قرار گرفتن در میان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز جهان، به دلیل وابستگی بالای سبد انرژی به گاز طبیعی، در سال‌های اخیر با چالش ناترازی انرژی مواجه شده است.

وی ادامه داد: سال‌ها این تصور در جامعه وجود داشت که منابع انرژی کشور پایان‌ناپذیر است، در حالی که گاز طبیعی یک سرمایه بین‌نسلی و تجدیدناپذیر محسوب می‌شود و باید در مصرف آن بیش از گذشته دقت کنیم.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به شرایط حساس صنعت انرژی کشور گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در بخش تولید و پالایش گاز، ضرورت مدیریت مصرف را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده و اگر همه بخش‌ها در این مسیر همراه نباشند، تأمین پایدار انرژی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.

ربانی با بیان اینکه پویش ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی بر پایه مشارکت مردمی شکل گرفته است، گفت: این طرح بدون اتکا به بودجه دولتی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شود و منافع حاصل از صرفه‌جویی انرژی دوباره به مردم بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در قالب این پویش علاوه بر تشویق مشترکان به مصرف صحیح انرژی، منابع حاصل از صرفه‌جویی برای اجرای طرح‌های عام‌المنفعه و مسئولیت اجتماعی نیز به کار گرفته شده است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با قدردانی از مشارکت مردم مازندران در این پویش ادامه داد: مازندران طی دو سال اخیر جزو استان‌های پیشرو کشور در مدیریت مصرف انرژی بوده و بخش قابل توجهی از جوایز، مشوق‌ها و دستاورد‌های این طرح به مشترکان این استان اختصاص یافته است.

ربانی با اشاره به اهداف زیست‌محیطی این همکاری افزود: یکی از برنامه‌های مهم پیش‌بینی شده، حمایت از طرح‌های مردمی برای حفاظت و احیای جنگل‌های هیرکانی است تا از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی برای صیانت از این میراث ارزشمند طبیعی استفاده شود.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که حفظ انرژی نیازمند مشارکت عمومی است، حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های هیرکانی نیز بدون حضور فعال مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا در مازندران گفت: ارتقای راندمان نیروگاه نکا، بهسازی موتورخانه‌ها، کاهش هدررفت انرژی در بخش کشاورزی، اصلاح تجهیزات گرمایشی و توسعه طرح‌های بهره‌وری از جمله اقداماتی است که با همکاری شرکت گاز مازندران در حال پیگیری است.