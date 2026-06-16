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همزمان با آغاز ماه محرم، مردم شهرستان بهارستان در صد و هفتمین قرار شبانه خود در میدان امام شهید خامنهای، ضمن اقامه عزای حسینی، پیوندی ناگسستنی میان «دیپلماسی و میدان» برقرار کرده و بر تداوم حضور آگاهانه در صحنه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی با برپایی آیین عزاداری و سوگواری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، ضمن تجدید پیمان با آرمانهای عاشورا، بر حمایت و پشتیبانی خود از رزمندگان و نیروهای فعال در عرصه دیپلماسی تأکید کردند.
حاضران در این مراسم اعلام کردند تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور دهند، میدان حمایت از مدافعان امنیت و عزت کشور را ترک نخواهند کرد و همچنان در کنار نیروهای حاضر در عرصههای مختلف خواهند ایستاد.
مردم حاضر در این «قرار شبانه» که از اقشار مختلف جامعه حضور یافته بودند، رمز موفقیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تیم مذاکرهکننده کشور در مواجهه با قدرتهای جهانی و ارتشهای مجهز به سلاح هستهای را در وحدت، حضور آگاهانه و پشتیبانی مستمر مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و میادین سراسر کشور دانستند.