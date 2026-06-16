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در یک پژوهش بینالمللی و بررسیهای دقیق میدانی، گونه جدیدی از شب پرههای جنس Euxoa توسط محمدمهدی ربیعه، عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند، در ارتفاعات خراسان رضوی کشف و به نام وی به دانش حشرهشناسی جهان اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، یافتههای پژوهشی جدید که در مجله تخصصی و معتبر Lepidopterologica Hungarica (جلد ۲۲، صفحات ۱۸۷-۱۷۱) منتشر شده است، از شناسایی تاکسونهای جدیدی از جنس Euxoa در قاره آسیا خبر داد.
این مقاله که با عنوان "New taxa of Euxoa decora and Euxoa heringi species complex from Asia" به چاپ رسیده، حاصل همکاریهای علمی گسترده در سطح بینالمللی است.
بر اساس مستندات این مقاله، نمونههای این گونه جدید از کوههای هزارمسجد در شمال استان خراسان رضوی جمعآوری شدهاند و به پاس تلاشهای دکتر محمدمهدی ربیعه، عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند در جمع آوری و مطالعه شب پرههای ایران به نام Euxoa rabiehae نامگذاری شد.
محمدمهدی ربیعه، عضو هیأت علمی گروه آموزشی گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند، با جمع آوری، شناسایی و بررسی دقیق این نمونهها، نقش محوری در معرفی این دستاورد به جامعه علمی داشته است. این پژوهش نه تنها به معرفی سه گونه و پنج زیرگونه جدید در سطح جهان پرداخته، بلکه با بررسی تخصصی اندامهای تناسلی (Genitalia) و ویژگیهای ریختشناختی (Morphology)، ابهامات ردهبندی در این گروههای پیچیده را برطرف کرده است، گونههای جدید معرفی شده با نزدیکترین خویشاوندان خود مقایسه شده و ویژگیهای آنها در قالب ۳۲ تصویر رنگی و بررسیهای میکروسکوپی دقیق مستند شده است.
همچنین مقاله بر اهمیت منطقه ایران و رشتهکوههای البرز و خراسان به عنوان مرزهای شرقی پراکنش این گونهها تأکید کرده و دادههای جدیدی از تنوع زیستی غنی این مناطق ارائه میدهد.
این موفقیت علمی، علاوه بر غنیسازی گنجینه تنوع زیستی کشور، جایگاه علمی دانشگاه بیرجند را در حوزه علوم پایه و کشاورزی در سطح بینالمللی ارتقا بخشیده و بر ضرورت حفاظت از زیستبومهای منحصربهفرد منطقه هزارمسجد تأکید میکند.