معرفی سه ملیپوش اسکواش بانوان ایران برای حضور در ناگویا
فرشته اقتداری، نرگس سلطانی و نجمه بوشهریزاده جواز حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در کمپ تیمهای ملی به پایان رسید
در روز پایانی این رقابتها، نرگس سلطانی در دیداری نزدیک و پنج گیمه با نتیجه ۳ بر ۲ از سد نازنین تقینژاد گذشت و نجمه بوشهریزاده نیز در مسابقهای نفسگیر با همین نتیجه، پارمین نکوپایان را شکست داد.
رقابتهای انتخابی تیم ملی بانوان با حضور شش بازیکن مدعی و به صورت دورهای برگزار شد و عملکرد بازیکنان در این مسابقات، ملاک انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا قرار گرفت.
بر این اساس، فرشته اقتداری، نرگس سلطانی و نجمه بوشهریزاده با نظر کادر فنی به عنوان ملیپوشان اسکواش بانوان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا معرفی شدند.
بدین ترتیب، پرونده رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان ایران برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با معرفی سه ملیپوش نهایی بسته شد.