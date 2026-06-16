مدیر روابط عمومی معاونت صدا از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد بهروز رضوی، گوینده و پیشکسوت رادیو، در صبح چهارشنبه ۲۷ خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوذر ابراهیم، مدیر روابط عمومی معاونت صدا، با اعلام جزئیات مراسم تشییع زنده‌یاد بهروز رضوی گفت: مراسم وداع و تشییع پیکر این گوینده و هنرمند پیشکسوت رادیو صبح چهارشنبه ۲۷ خرداد در محوطه مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم وداع با زنده‌یاد رضوی از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه دارد. پس از آن، آیین تشییع پیکر این هنرمند فقید با حضور خانواده، مدیران، هنرمندان، اهالی رسانه و دوستداران وی برگزار خواهد شد.

ابراهیم ادامه داد: پس از پایان مراسم تشییع، پیکر زنده‌یاد بهروز رضوی برای خاکسپاری به بهشت زهرا (س) منتقل می‌شود و در قطعه هنرمندان، قطعه ۸۸، ردیف ۱۴۷، شماره ۱۳ آرام خواهد گرفت.

مدیر روابط عمومی معاونت صدا با اشاره به جایگاه این هنرمند پیشکسوت در رسانه ملی اظهار کرد: زنده‌یاد بهروز رضوی از چهره‌های ماندگار و اثرگذار عرصه گویندگی و رادیو بود که سال‌ها با صدای ماندگار و اجرای حرفه‌ای خود در خاطره مخاطبان رسانه ملی جای داشت.