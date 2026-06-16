به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان از پیشنهاد این استان برای اجرای آزمایشی نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها خبر داد و گفت: کرمان با برخورداری از ظرفیت‌ها و شرایط مناسب، آمادگی دارد به‌عنوان استان پیشگام اجرای این طرح در کشور انتخاب شود

محمدعلی طالبی سه‌شنبه ۲۶ خردادماه در گفت‌وگوی رادیویی با برنامه «سلام کرمان» گفت: در همایش استانداران سراسر کشور در تهران؛ این فرصت را داشتم که به نمایندگی از استانداران سراسر کشور، نکاتی را با رئیس‌جمهور مطرح کنم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این همایش مطرح شد، درخواست انتخاب استان کرمان به‌عنوان پایلوت اجرای نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها بود.

طالبی افزود: در زمینه نیاز واحدهای تولیدی استان به ارز و با توجه به حضور رئیس کل بانک مرکزی در این همایش؛ موضوعات مورد نظر این حوزه مطرح و همچنین در حضور وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی نیز مسائل مرتبط با استان پیگیری شد.