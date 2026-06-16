با بهبود فضای کشور، سرمایهگذاری در استان شتاب میگیرد
استاندار کرمان گفت: کرمان آمادگی دارد بهعنوان پایلوت اجرای نظام نوین درآمد هزینه استانها انتخاب شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
استاندار کرمان از پیشنهاد این استان برای اجرای آزمایشی نظام نوین درآمد ـ هزینه استانها خبر داد و گفت: کرمان با برخورداری از ظرفیتها و شرایط مناسب، آمادگی دارد بهعنوان استان پیشگام اجرای این طرح در کشور انتخاب شود
محمدعلی طالبی سهشنبه ۲۶ خردادماه در گفتوگوی رادیویی با برنامه «سلام کرمان» گفت: در همایش استانداران سراسر کشور در تهران؛ این فرصت را داشتم که به نمایندگی از استانداران سراسر کشور، نکاتی را با رئیسجمهور مطرح کنم.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این همایش مطرح شد، درخواست انتخاب استان کرمان بهعنوان پایلوت اجرای نظام نوین درآمد هزینه استانها بود.
طالبی افزود: در زمینه نیاز واحدهای تولیدی استان به ارز و با توجه به حضور رئیس کل بانک مرکزی در این همایش؛ موضوعات مورد نظر این حوزه مطرح و همچنین در حضور وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی نیز مسائل مرتبط با استان پیگیری شد.