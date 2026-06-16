ماه حزن و اندوه از راه رسید و فارس به سوگ اباعبدالله الحسین (ع) نشست .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ با فرارسیدن ماه محرم، استان فارس ، عزادار سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش شد.

دوباره ماه محرم، دوباره بوی حسین (ع)، بیرق ها دوباره به آسمان رسیدند، شهر سیاهپوش است و باز دل های سوخته، جذب بی‎قراری شب‎های هیئت و دسته‎‌های عاشورا شدند.

بعد از گذشت قرن‌ها، نام حسین بن علی (ع) شوری وصف ناپذیر در دل‌ها برپا می‌کند و آزادگان جهان را با خود همراه و همدل می‌سازد.