مردم مومن و انقلابی شهرستان شهریار در یکصد و هفتمین شب پس از شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با برپایی تجمعی حماسی، یاد و خاطره رهبر عظیم‌الشان خود را گرامی داشته و بر وفاداری به آرمان‌های مقاومت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با نخستین شب ماه محرم‌الحرام، مردم ولایت‌مدار شهرستان شهریار بار دیگر در صدوهفتمین «قرار شبانه» خود گرد هم آمدند تا عشق و ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب ابراز کنند.

در این اجتماع باشکوه که با آیین‌های سوگواری حسینی همراه بود، حاضران با لباس‌های مشکی و پرچم‌های مقاومت، شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را تداوم خط سرخ عاشورا دانستند. شرکت‌کنندگان در این مراسم اعلام کردند که حضور مستمر و ۱۰۷ روزه آنها در میدان، پیامی روشن به مستکبران است که ملت ایران هرگز از مسیر ولایت و آرمان‌های امام شهید خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.