به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مشمولان غیرغایب دانش آموز، دانشجو و طلاب که دارای معافیت تحصیلی هستند و همچنین مشمولان غیرغایبی که دارای برگ آماده به خدمت بوده و یا در مهلت معرفی قانونی قرار دارند، درصورتیکه قصد زیارت عتبات عالیات در ماه‌های محرم و صفر بویژه ایام اربعین حسینی را دارند، از امروز تا ۲۲ تیر مهلت دارند با مراجعه به سامانه sakha.epolice.ir نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور بدون وثیقه اقدام کنند.

در راستای تسهیل و تسریع در روند ثبت و دریافت مجوز خروج از کشور و جلوگیری از افزایش تراکم ثبت درخواست‌های خروج از کشور در ایام اربعین، مشمولان به شرط نداشتن غیبت و مشخص بودن وضعیت خدمتی خود، می‌توانند درخواست خروج از کشور خود را در ماه محرم تا پایان صفر، بدون نیاز به سپردن وثیقه ثبت کنند.

مشمولان می‌توانند صرفا در بازه زمانی اول ماه محرم تا پایان ماه صفر بدون نیاز به سپردن وثیقه مجوز خروج از کشور دریافت کنند، در غیر این صورت باید وثیقه مربوطه به سفر زیارتی را پرداخت کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.