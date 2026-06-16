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اهدای عضو بانوی جانبخش ۶۹ ساله به چند بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: مرحومه جانبخش رقیه بدری ۶۹ ساله که از ۱۸خرداد امسال به علت سکته مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری بود، پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت آگاهانه خانواده ایثارگرش به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل و تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت.
احمدی افزود: اهدای قرنیهها و پوست مرحومه به چند بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.
وی گفت: اهدای عضو، هدیهای ارزشمند به جامعه و گامی بلند در مسیر ارتقای سلامت و تداوم زندگی هموطنان است؛ این عمل خیرخواهانه، نه تنها جان انسانها را نجات میدهد، بلکه فرهنگ ایثار و همدلی را در جامعه ترویج میکند.