اهدای عضو بانوی جانبخش ۶۹ ساله به چند بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: مرحومه جانبخش رقیه بدری ۶۹ ساله که از ۱۸خرداد امسال به علت سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری بود، پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت آگاهانه خانواده ایثارگرش به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل و تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت.

احمدی افزود: اهدای قرنیه‌ها و پوست مرحومه به چند بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.

وی گفت: اهدای عضو، هدیه‌ای ارزشمند به جامعه و گامی بلند در مسیر ارتقای سلامت و تداوم زندگی هموطنان است؛ این عمل خیرخواهانه، نه تنها جان انسان‌ها را نجات می‌دهد، بلکه فرهنگ ایثار و همدلی را در جامعه ترویج می‌کند.