با فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ، خوزستان سوگوار و عزادار است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم ولایتمدار و عاشورایی استان با فرا رسیدن دهه نخست ماه محرم و ایام عزاداری حضرت ثارالله (ع) و یاران باوفایش بیرق عزا در شهر‌های مختلف استان به پا داشتند.

دلدادگان حسینی با برپایی مراسم‌های عزاداری و سوگواری در مساجد، حسینیه‌ها، هیات‌ها عزاداری، تکایا و منازل فرا رسیدن ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را خدمت حضرت ولی عصر (عج) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنند.

عاشقان حسینی در مراسم‌های عزای حضرت ثار الله (ع) با سر دادن لبیک یا حسین و یا حسین شهید به درگاه ایزد منان تعجیل در ظهور منتقم شهید دشت کربلا حضرت مهدی موعود (عج) دعا کردند.