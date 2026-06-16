به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهر بوکان، دیار فرهنگ و اصالت، این روزها به نماد عینی اقتدار ملی و همبستگی دینی تبدیل شده است. ۱۰۷ شب است که خیابان‌های این شهر، آوردگاهِ اراده‌ای آهنین برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ حضوری که در آن، از پیر و جوان گرفته تا زنان، کودکان و مسئولان، همگی دوشادوش هم، صف‌آرایی کرده‌اند تا پیامی رسا به استکبار جهانی مخابره کنند.

این حضور کم‌نظیر مردمِ متدین بوکان، فراتر از یک تجمع ساده، بیعتی استوار با مقام معظم رهبری و تجدید میثاقی با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

در شرایطی که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار با تمام توان سعی در ایجاد شکاف و تضعیف امنیت ملی ایران دارند، مردم بوکان با بصیرتی ستودنی، «سنگرهای خیابان» را به دژهایی تسخیرناپذیر تبدیل کرده‌اند. حضور مستمر این مردم در کف خیابان، پاسخی کوبنده به فتنه‌انگیزی‌های دشمنان است.

این تجمعات شبانه پیامی صریح برای بدخواهان ایران دارد: امنیت ملی کشور، خط قرمزی است که با خونِ اتحادِ شیعه و سنی آبیاری شده و هیچ نیروی خارجی توان نفوذ در آن را ندارد.

حمایت قاطع مردم بوکان از نیروهای جان‌برکف مسلح، نشان‌دهنده عمق ایمان و باور راسخ این مردم به راهبردهای نظام در برابر جنایات صهیونیسم بین‌الملل است.

این حماسه‌سازی‌های متوالی، گویای حقیقتی انکارناپذیر است؛ بوکان، پیشانیِ وحدت و ایستادگی در غرب کشور شده است.

این یکپارچگیِ مثال زدنی جریانی مستمر است که تا رسیدن به پیروزی نهایی ملت ایران بر استکبار جهانی و افول قطعی ایادی نظام سلطه، با قوت تمام ادامه خواهد یافت.

بوکان امروز، در قلبِ این میدانِ نبرد نرم، طلایه‌دارِ استقلال و عزت ایران اسلامی است.