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مردم غیور و ولایتمدار شهرستان قدس در یکصد و هفتمین شب حضور میدانی خود پس از شهادت رهبر انقلاب، با سردادن شعارهای وحدتآفرین، بر نقش کلیدی انسجام مردمی در پیروزی نهایی جبهه حق بر دشمنان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانهای شهرستان قدس در یکصد و هفتمین شب شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، بار دیگر شاهد حضور حماسی مردمی بود که استمرار وحدت را رمز شکست دشمن میدانند. در این اجتماع پرشور، شرکتکنندگان با تاکید بر اهمیت همبستگی ملی، حضور مستمر خود را پاسخی قاطع به توطئههای استکبار جهانی خواندند.
حاضران در این مراسم اعلام کردند که این حضور ۱۰۷ روزه، پیامی روشن برای دشمنان ایران اسلامی دارد و آن این است که ملت ایران تا تحقق کامل آرمانهای رهبر شهید خود و پیروزی نهایی در میدان، صحنه را ترک نخواهند کرد.