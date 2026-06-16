جزایر غربی هرمزگان به ویژه کیش و لاوان و آب‌های خلیج فارس از بعدازظهر امروز با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی مواج پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت گیرد و شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد در این مناطق خودداری کنند.

سی سی پور گفت: در ارتفاعات شرقی استان نیز رشد ابر، وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی افزود: فردا نیز این شرایط جوی و دریایی در استان ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد و پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.