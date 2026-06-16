رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در آیین افتتاح بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی بقاع متبرکه کشور در امامزاده حمزه علی بلداجی گفت: این بخش از بهترین نقاط کشور در تولید انرژی سبز و خورشیدی است.

چهارمحال و بختیاری بهترین نقطه کشور در تولید انرژی سبز و خورشیدی

چهارمحال و بختیاری بهترین نقطه کشور در تولید انرژی سبز و خورشیدی

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی گفت: با افتتاح این طرح برق ۲ هزار خانوار در چهارمحال و بختیاری تامین شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری هم افزود: ظرفیت این نیروگاه ۲.۵ مگاوات است.

مردانی افزود: در حال حاضر ۱۵ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات در استان به بهره‌برداری رسیده و برای ۶۴ نیروگاه دیگر با ظرفیت ۶۴۷ مگاوات نیز پروانه احداث صادر شده است.

بخش بلداجی از توابع شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری است.