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استاندار خوزستان: ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران استان خوزستان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، استاندار خوزستان با اشاره به تاکید دولت وفاق ملی بر پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان از واریز ۵۰ درصد از مطالبات کشاورزان خوزستانی تاکنون خبر داد.
سید محمدرضا موالیزاده افزود: با رایزنیهای بیوقفه با مجموعه دولت و وزارت جهاد کشاورزی، تا به امروز ۵۰ درصد از کل مطالبات گندمکاران استان به حساب آنان واریز شده است.
وی در ادامه با تاکید بر افزایش خرید تضمینی گندم در استان تاکید کرد: در ادامه خرید تضمینی گندم در خوزستان، ۱.۱ همت دیگر از مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز شد، این رقم حاصل تلاش کشاورزانی است که در گرمای طاقتفرسا، امنیت غذایی کشور را تضمین کردند.
موالیزاده با اشاره به جایگاه ویژه استان خوزستان در تولید گندم خاطرنشان کرد: خوزستان نهتنها قطب کشاورزی کشور، بلکه خط مقدم جبهه تولید و خودکفایی در گندم است.
استاندار خوزستان تداوم این روند را منوط به اختصاص اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد بهزودی شاهد پرداخت صددرصدی مطالبات کشاورزان استان باشیم.
تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.