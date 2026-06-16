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آیین تکریم و معارفه رئیس جدید پلیس راه اصفهان–کاشان با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین از خدمات و تلاشهای سرهنگ جعفر قجاوند، قدردانی و سرگرد مجید محمدی به عنوان فرمانده جدید پلیس راه اصفهان–کاشان معرفی شد.
مجتبی راعی فرماندار کاشان در این جلسه با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی در محورهای مواصلاتی، بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان پلیس راه، دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای کاهش حوادث رانندگی و افزایش رضایتمندی شهروندان و مسافران تأکید کرد.