به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، موسوی در تشریح این عملیات اظهار داشت: در پی گزارش حضور یک حیوان وحشی در مناطق مسکونی، نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی اردکان با بهره‌گیری از تجهیزات استاندارد و رعایت نکات ایمنی، موفق به زنده‌گیری این گونه بزمجه شدند و حیوان بلافاصله برای اقدامات لازم به مأموران یگان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ تنوع زیستی منطقه افزود: کارشناسان این اداره پس از بررسی وضعیت جسمانی بزمجه و حصول اطمینان از سلامت کامل حیوان، آن را در زیستگاه طبیعی و امن خود رهاسازی کردند تا چرخه زندگی این گونه ارزشمند در طبیعت ادامه یابد.

وی در پایان با توصیه‌ای به شهروندان تأکید کرد: از تمامی همشهریان تقاضا داریم در صورت مواجهه با حیوانات وحشی، ضمن حفظ خونسردی و پرهیز از نزدیک شدن، تحریک یا آسیب رساندن به آنها، بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره‌های امدادی آتش‌نشانی یا اداره محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط متخصصان امر صورت پذیرد.