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اهداء عضو جوان گلستانی زندگیبخش بیماران نیازمند شدو به آنان زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، مدیر انجمن اهدای عضو استان گلستان گفت: اعضای پیکر حسین لکزایی از کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان که بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت با رضایت خانواده وی به چندین بیمار نیازمند اهدا شد و به آنان زندگی دوباره بخشید.
اربعین ولیخانی افزود : امسال مرحوم لکزایی سومین هماستانی فوت شده است که اعضای بدن وی پس از مرگ مغزی اهدا میشود و کلیهها و کبد ایشان برای نجات جان بیماران نیازمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از مردم استان دعوت کرد با پیوستن به فرهنگ اهدای عضو در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ehdacenter.ir ثبتنام کنند. همچنین افرادی که شماره همراه به نام خود دارند، میتوانند کد ملی خود را به سرشماره ۳۴۳۲ پیامک کرده و مراحل اعلام داوطلبی اهدای عضو را تکمیل کنند.
مراسم تشییع مرحوم حسین لکزایی در روستای چنار قشلاق شهرستان گرگان برگزار شد.