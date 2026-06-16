



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز از برگزاری مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم با حضور آیت‌الله دژکام در مسجد شهدای شیراز خبر داد.

گرامی در حاشیه آغاز این مراسم با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: طبق روال سال‌های گذشته، مراسم محوری دهه نخست محرم با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در مسجد شهدا واقع در خیابان ۹ دی برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم هر روز از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ صبح شامل برنامه‌های تلاوت قرآن کریم، قرائت زیارت عاشورا، مداحی، سخنرانی و پذیرایی از عزاداران حسینی است.

مسئول دفتر امام جمعه شیراز با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مختلف در این مراسم گفت: این برنامه به صورت مردمی و خودجوش برگزار می‌شود و در سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های شاخص و اثرگذار مذهبی شهر شیراز در ایام محرم تبدیل شده است.

گرامی بیان کرد: برگزاری این آیین معنوی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، زنده نگه داشتن آرمان‌های قیام امام حسین (ع) و تقویت روحیه ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری در جامعه دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری دهه نخست محرم در مسجد شهدا برای سومین سال متوالی به صورت محوری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود امسال نیز با استقبال پرشور عزاداران حسینی همراه باشد.