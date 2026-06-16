به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، محمود نجفی عرب در چهل و یکمین نشست هئیت نمایندگان اتاق تهران افزود: امیدواریم کسری برق امسال بر دوش صنعت نباشد، اولویت بندی صنایع برای تامین برق امکان پذیر نیست و نمی توان برق یک کارخانه را در یک شهرک صنعتی قطع کرد و به کارخانه دیگری برق داد.

وی عنوان کرد: پایان جنگ می تواند نقطه آغاز جهش های بزرگ صنعتی باشد، تورم پایین و رشد بالا یک رویا نیست و ما میتوانیم از فرصت های دوران پساجنگ برای جهش اقتصادی استفاده کنیم.

نجفی عرب گفت: گزارش شامخ فروردین ماه حکایت از کاهش شاخص شامخ کل اقتصاد به کمتر از ۵۰ دارد و شاخص صنعت ۳۷.۴ بوده است.

وی افزود: در مورد حمل و نقل کالا، مرزهای مختلف زمینی حدود ۳۲ درصد نیاز کشور را پاسخگو هستند و باید هرچه سریعتر بنادر جنوبی فعال شوند.

نجفی عرب گفت: رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت از ابتدای سال ۲ نشست با نمایندگان بخش خصوصی داشتند و برای حل موانع دستوراتی صادر کردند، ایشان تأکید داشتند که مقاومت کشور در جنگ رمضان بدون همکاری بخش خصوصی مقدور نبود و فعالان بخش خصوصی اجازه ندادند، حالا در کشور دچار کمبود شود.

وی افزود: ما باید از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شویم، این توافق می تواند به پایان شرایط فعلی کمک کند، باید دقت شود مطالبات جناحی و سیاسی در فضای ملی مطرح نشود و ما باید بر بازسازی اقتصاد ایران تمرکز کنیم.

رئیس اتاق تهران گفت: باید در ساختارهای و مقررات فضای کسب و کار بازنگری کنیم، قیمت های دستوری و رویه های پیچیده موجود، موانع رشد تولید هستند.