فرمانده انتظامی استان یزد: فردی که اقدام به زمین خواری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار احمد نگهبان درباره این خبر اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیر قانونی اراضی دولتی توسط فردی در شهر یزد به بررسی موضوع پرداختند.وی افزود: ماموران پلیس پس از تحقیقات فنی و اطلاعاتی و با اخذ مجوز قضائی، متهم را که اقدام به تصرف هزار متر مربع از اراضی دولتی کرده بود، را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با اقدام ماموران، ملک متعلق به دولت که کارشناسان ارزش آن را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند رفع تصرف و متهم پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار نگهبان در خاتمه افزود: شهروندان قبل از خرید ملک؛ حتما اصالت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند و هرگونه مواردی در خصوص رفع تصرف و زمین خواری را به اطلاع پلیس برسانند.