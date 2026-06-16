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آخرین اقدامات و برنامهها در ۴ حوزه اولویت دار، سیاستهای اتخاذ شده دولت برای هماهنگی بین دستگاهها و اجرای برنامههای توسعهای استانها در همایش سراسری «حکمرانی هم افزا» بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در همایش سراسری «حکمرانی همافزا» که با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، جمعی از اعضای هیئت دولت، استانداران و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از فرمانداران و بخشداران سراسر کشور برگزار شد، هادی حقشناس استاندار گیلان نیز حضور داشت.
در این همایش که با هدف تبیین سیاستها، برنامهها و اولویتهای اجرایی دولت در سطح استانها و شهرستانها برگزار شد، آخرین اقدامات و برنامههای دولت در ۴ حوزه اولویتدار شامل «محلهمحوری و مسجدمحوری»، «بازسازی و احیای مناطق آسیبدیده از جنگ»، «نهضت مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی» و «مدیریت مصرف انرژی و منابع» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
استانداران نیز با حضور در این همایش، در جریان آخرین سیاستها، برنامهها و راهبردهای دولت برای ارتقای حکمرانی محلی، افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای در استانها قرار گرفت.
همایش سراسری «حکمرانی همافزا» با تأکید بر تقویت تعامل میان سطوح مختلف مدیریتی کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در پیشبرد برنامههای دولت برگزار شد.