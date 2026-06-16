همایش سراسری «حکمرانی هم افزا» همایش سراسری «حکمرانی هم افزا» همایش سراسری «حکمرانی هم افزا» همایش سراسری «حکمرانی هم افزا» همایش سراسری «حکمرانی هم افزا» همایش سراسری «حکمرانی هم افزا»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در همایش سراسری «حکمرانی هم‌افزا» که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، جمعی از اعضای هیئت دولت، استانداران و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از فرمانداران و بخشداران سراسر کشور برگزار شد، هادی حق‌شناس استاندار گیلان نیز حضور داشت.

در این همایش که با هدف تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی دولت در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار شد، آخرین اقدامات و برنامه‌های دولت در ۴ حوزه اولویت‌دار شامل «محله‌محوری و مسجدمحوری»، «بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده از جنگ»، «نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی» و «مدیریت مصرف انرژی و منابع» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

استانداران نیز با حضور در این همایش، در جریان آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبرد‌های دولت برای ارتقای حکمرانی محلی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان‌ها قرار گرفت.

همایش سراسری «حکمرانی هم‌افزا» با تأکید بر تقویت تعامل میان سطوح مختلف مدیریتی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت برگزار شد.