به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در دوازدهمین نشست میز انرژی استان از کُند بودن طرح انرژی خورشیدی کوهپایه و پالایشگاه اصفهان انتقاد کرد و خواستار سرعت بخشیدن به این طرح‌ها شد.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به طرح «شهر خورشیدی»؛ هر خانه یک کارخانه تولید برق با قدردانی از ورود صنایع و نهاد‌ها به این عرصه گفت: امروز دیگر فقط مجموعه‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه یا پالایشگاه به این حوزه ورود نکرده‌اند، بلکه تمام صنایع پای کار آمده‌اند و بسیاری از صنایع اکنون فراتر از نیاز خود برق تولید می‌کنند که گام مهمی در رفع ناترازی انرژی کشور است.

​وی در تشریح جزئیات دوازدهمین نشست میز انرژی گفت: در این جلسه تمامی دستگاه‌ها گزارش عملکرد و زمان‌بندی خود را ارائه دادند و دلایل عقب‌ماندگی برخی طرح ها بررسی و مصوبات لازم برای حل آنها گذرانده شد و همچنین چند تفاهم‌نامه امضا شد.

در این نشست در تماسی تلفنی با مدیران عامل فولاد و پالایشگاه حل مشکلات تولید کنندگان برق خورشیدی را پیگیری کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان هم در این نشست گفت : با توجه به پیش‌بینی‌های مربوط به محدودیت‌های انرژی در زمستان آینده، سیستم‌های حمایتی و تسهیلاتی خوبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است که صنایع باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.

کوروش خسروی ​ با اشاره به توجیه‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک افزود: ورود به مذاکرات برای اجرای طرح های خورشیدی، حتی با مبالغی در حدود ۲۵ میلیارد تومان، کاملاً دارای ارزش اقتصادی است و این طرح ها جزو طرح‌های بسیار خوب و آینده‌دار استان اصفهان محسوب می‌شوند و علاوه بر تأمین پایدار برق، به دلیل ایجاد سایه‌بان توسط صفحات خورشیدی، راندمان و شرایط محیطی بهتری را برای مجموعه‌ها فراهم می‌کنند.

وی در خصوص نحوه عقد قرارداد‌ها و اجرای این طرح‌ها شفاف‌سازی کرد: طرف قراردادِ این طرح ها شخصاً با خود متقاضیان و صنایع خواهد بود و موضوع ارتباطی به واسطه‌ها ندارد.

فولاد مبارکه متولی نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی کوهپایه است که ۱۲۰ مگاوات آن تا تیرماه وارد چرخه برق می‌شود.

پالایشگاه اصفهان نیز در حال ساخت ۲۳۷ مگاواتی است.