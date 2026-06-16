اهالی دیار کریمان در یکصد و هفتمین شب حضور میدانی، با حضوری خیره‌کننده بر ضرورت تداوم حفظ «سنگر خیابان» تا هر زمان که رهبری دستور دهند، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار رباط‌کریم امشب در محل قرارهای شبانه، بار دیگر صحنه‌هایی باشکوه از میدان‌داری مردمی را رقم زدند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع پرشور، با تأکید بر هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، اعلام کردند که این حضور مستمر سنگری برای صیانت از آرمان‌های نظام و خون مطهر رهبر شهید است. حاضران خاطرنشان کردند که تا زمان صدور دستور از سوی مقام معظم رهبری، صحنه را ترک نکرده و با قدرت در میدان ایستاده‌اند.