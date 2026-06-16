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در دومین روز از چهلوششمین دوره مسابقات بینالمللی کشتی جام جهانپهلوان تختی، کشتیگیران داخلی و خارجی حاضر در بخش فرنگی رقابتهای خود را در کرمان دنبال میکنند .
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مسعود سلطانی رییس هییت کشتی استان کرمان گفت : رقابتهای کشتی فرنگی جام جهانپهلوان تختی روزهای ۲۵ و ۲۶ خردادماه برگزار میشود و پس از آن، مسابقات بخش آزاد در روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه پیگیری خواهد شد.
وی گفت: جام جهانپهلوان تختی یکی از معتبرترین رویدادهای کشتی کشور به شمار میرود و هر ساله با حضور چهرههای شاخص کشتی ایران و جهان برگزار میشود.
میزبانی این دوره از رقابتها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای ورزشی استان کرمان فراهم کرده و این استان را در روزهای برگزاری مسابقات به یکی از کانونهای مهم ورزش کشور تبدیل کرده است.