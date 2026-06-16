مازندران، قهرمان رقابتهای کشتی آلیش ایران
رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی کشور یادواره شهدای جنگ رمضان با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی ایران و انتخابی تیم ملی، یادواره شهدای جنگ رمضان به میزبانی شهرستان گالیکش در استان گلستان با معرفی نفرات برتر در اوزان مختلف به پایان رسید.
رده بندی تیمی و انفرادی این رقابتها به شرح زیر است:
ردهبندی تیمی:
۱- مازندران ۷۰ امتیاز ۲- گلستان ۴۵ امتیاز ۳- سهمیه گلستان ۳۳ امتیاز ۴- سهمیه مازندران ۳۲ امتیاز ۵- سمنان ۳۱ امتیاز ۶- تهران ۲۹ امتیاز ۷- خراسان رضوی ۲۵ امتیاز ۸- خراسان شمالی ۲۵ امتیاز ۹- توابع تهران ۹ امتیاز ۱۰- سهمیه خراسان شمالی ۴ امتیاز ۱۱- سهمیه خراسان رضوی ۴ امتیاز ۱۲- مرکزی ۲ امتیاز
رده بندی انفرادی:
وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل حیدریمهر (مازندران) ۲- علی نصیری (گلستان) ۳- علی نوربخش (تهران) ۴- ماهان اکبرزاده (سهمیه مازندران) ۵- محمدرضا کتوکی (گلستان) ۶- حسین سوسنی (توابع تهران) ۷- وحید ملکان (سهیمه گلستان)
وزن ۸۰ کیلوگرم:
۱- محمد نبیزاده (سمنان) ۲- سید ابوالفضل هاشمیپور (مازندران) ۳-سعید خلیلی (گلستان) و امیرحسین بارونی (خراسان رضوی) ۵- طالب مرادی (خراسان شمالی) و نعمت اله جرجانی (سهمیه گلستان) ۷- مهدی گرمهای (خراسان شمالی) ۸- احمدرضا صورتی (تهران) ۹- نوید میرزاپور (سهمیه خراسان رضوی) ۱۰- میکائیل دازی (گلستان)
وزن ۱۰۰+ کیلوگرم:
۱- پوریا رمضانی (مازندران) ۲- محمدحسین رحیمی (سهمیه مازندران) ۳- عیسی روائی (خراسان شمالی) و علیرضا خواجه تراج (سهمیه گلستان) ۵- علی میرابی (گلستان) و مهران اعتمادی (خراسان رضوی) ۷- محمد جهانگیری (تهران) ۸- علیرضا حمزه نژاد (سمنان) ۹- عبداله پروانه (سهمیه خراسان شمالی) ۱۰- محمد جواد مظفری (مرکزی)