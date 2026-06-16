به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در اطلاعیه اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، بر مدیریت پیشگیری و کنترل بحران تنش گرمایی حاصل از افزایش دمای محیطی و قطع برق در سالن‌های مرغداری که میتواند منجر به بروز خسارتهای گسترده شود،تاکید شده است

جلوگیری از نوسانات دمایی در سالن مرغداری که باعث استرس گرمایی در طیور می‌شود، اجرای دقیق موازین امنیت زیستی به ویژه واکسیناسیون گله‌ها، استراتژی‌های مدیریتی مختلف از جمله ساخت سایه بان، عایق بندی سالن و بخصوص سقف، از جمله این توصیه ها است.