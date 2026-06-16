کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر امروز در خلیج فارس و جزایر کیش و لاوان، ناپایداری دریایی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف گاه کمی ابری، صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر در خلیج فارس و جزایر غربی استان با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی می‌شود.

او افزود: در ارتفاعات شرقی استان نیز رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

سی سی پور گفت: خلیج فارس و محدوده جزایر به ویژه کیش و لاوان بعدازظهر و شب متلاطم پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان انجام شود و شناور‌های سبک و صیادی از تردد در این مناطق دریایی خودداری کنند.

او افزود: فردا نیز تداوم این شرایط جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.