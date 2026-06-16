شورای عالی امنیت ملی ایران با صدورِ بیانیه‌ای درباره توافقِ پایانِ جنگِ میان ایران و آمریکا، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش تفوق خود در برابر دشمن آمریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام حمایت های آحادِ مردم و تلاشِ مجاهدانۀ رزمندگانِ اسلام به دنبال یک دوره مذاکراتِ دشوار و فشردۀ چند ماهه متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ را میان ایران و آمریکا نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،براساس توافقاتِ انجام شده، جنگ و عملیاتِ نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، به صورت فوری و دائمی، پایان یافته و به علاوه، محاصرۀ دریایی علیه ایران، بلافاصله و به طورِ کامل خاتمه می‌یابد. امضاءِ این یادداشتِ تفاهم، جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام می‌شود.