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بهره برداری از ۲۲۰۹ طرح کشاورزی با حضور رئیس جمهور در هفته جهاد کشاورزی

در هفته جهاد کشاورزی، ۲۲۰۹ طرح کشاورزی در سراسر کشور با حضور رئیس‌جمهور به بهره برداری رسید. این طرح‌ها در بخش‌های دام و طیور، آب و خاک، باغبانی، زراعت، گلخانه و شیلات بودند که با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومان اجرا شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۰۹:۰۶
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برچسب ها: رئیس جمهور ، وزیر جهاد کشاورزی ، بهره برداری از طرح های کشاورزی
 