مردم ولایت‌مدار شهرستان قرچک در یکصد و هفتمین شب پس از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با برپایی تجمعی حماسی بر ادامه راه امام شهید خود و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های شهرستان قرچک در آستانه ماه محرم، شاهد حضور پرشور مردمی بود که با گذشت ۱۰۷ شب از شهادت جانسوز رهبر انقلاب، همچنان بر عهد خود استوار مانده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سردادن شعار‌های بصیرتی، شهادت امام خامنه‌ای را مایه بیداری بیش از پیش جبهه حق دانستند. حاضران در این قرار شبانه اعلام کردند که حضور مستمر آنها در میدان، پیامی صریح به جهانیان است که راه و آرمان‌های رهبر عظیم‌الشان انقلاب با شهادت ایشان متوقف نشده و ملت ایران تا پیروزی نهایی در صحنه باقی خواهد ماند.