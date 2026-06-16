بقاع متبرکه کهگیلویه و بویراحمد میزبان رویدادهای فرهنگی محرم
بقاع متبرکه کهگیلویه و بویراحمد میزبان آیینهای «احلی من العسل»، «شیرخوارگان حسینی»، «رهروان زینبی» و «به یاد علمدار» خواهند بود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از برگزاری مجموعهای از آیینهای فرهنگی، مذهبی و معرفتی ویژه ماه محرم در بقاع متبرکه شاخص استان خبر داد و گفت: آیینهای «احلی من العسل»، «شیرخوارگان حسینی»، «رهروان زینبی» و «به یاد علمدار» با هدف تبیین پیامهای نهضت عاشورا و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری به نسل جوان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام عباس نصیرالاسلامی افزود: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بقاع متبرکه استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب طرح «بصیرت عاشورایی» به کانون ترویج فرهنگ عاشورا و معارف اهلبیت (ع) تبدیل شده و میزبان برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و قرآنی در بقاع متبرکه استان خواهند بود.
وی ادامه داد: این برنامهها در چارچوب اجرای سوگواره بصیرت عاشورایی و با شعار محوری «أحلی من العسل» برگزار میشود و اهدافی از جمله ترویج فرهنگ ولایتمداری، جهاد تبیین، ارتقای بصیرت دینی، تبیین معارف عاشورا و تقویت هویت دینی نسل جوان را دنبال میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مراسم «احلی من العسل» به یاد حضرت قاسم بن الحسن (ع) و با حضور گسترده نوجوانان برگزار میشود، بیان کرد: این آیین فرصتی ارزشمند برای تبیین مفاهیمی همچون ایثار، شجاعت، ولایتپذیری و بصیرت در میان نوجوانان و جوانان است تا پیام عاشورا به نسلهای آینده منتقل شود.
وی ادامه داد: آیین جهانی «شیرخوارگان حسینی» نیز با حضور مادران و نوزادان در بقاع متبرکه برگزار خواهد شد تا یاد و نام حضرت علیاصغر (ع) و مظلومیت شهدای کربلا بیش از پیش در جامعه زنده نگه داشته شود.
نصیرالاسلامی با اشاره به برگزاری مراسم «رهروان زینبی» گفت: این آیین با محوریت تبیین نقش برجسته حضرت زینب کبری (س) در حفظ و انتقال پیام عاشورا برگزار میشود و جایگاه زنان مسلمان در پاسداری از ارزشهای دینی، فرهنگی و انقلابی را تبیین میکند.
وی همچنین از برگزاری آیین «به یاد علمدار» خبر داد و افزود: این مراسم با محوریت شخصیت والای حضرت ابوالفضل العباس (ع) و با هدف ترویج فرهنگ وفاداری، ایثار، جوانمردی و دفاع از ارزشهای الهی در بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت معنوی بقاع متبرکه استان گفت: آستان مقدس بیبی حکیمه (س) و امامزاده جعفر (ع) گچساران، امامزاده عبدالله (ع) شهر یاسوج، امامزاده شاه قاسم (ع)، امامزاده میر سالار (ع)، امامزاده مختار (ع)، امامزاده سید محمد (ع) شهر سیسخت، امامزاده محمود (ع) دربکلات، آستان مقدس بیبی خاتونین (س) مارگون و سایر بقاع متبرکه شاخص استان میزبان این برنامهها خواهند بود.
وی با اشاره به اجرای طرح «شمیم حسینی» اضافه کرد: بخشی از هزینههای اجرای این برنامهها از محل درآمد موقوفات مرتبط و در چارچوب نیات واقفان خیراندیش تأمین میشود که بیانگر نقش ماندگار سنت حسنه وقف در ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و برپایی شعائر اسلامی است.
نصیرالاسلامی گفت: حضور خانوادهها، نوجوانان و جوانان در این آیینها فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم والای عاشورا، تقویت هویت دینی و انقلابی و تجدید میثاق با آرمانهای حضرت سیدالشهدا (ع) فراهم میکند و زمینهساز گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت و بصیرت در جامعه خواهد بود.
وی بیان کرد: این برنامهها با همکاری هیئات مذهبی، مبلغان دینی، خادمان بقاع متبرکه و مشارکت گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار استان برگزار میشود تا فضایی معنوی، منسجم و اثرگذار برای عزاداران حسینی در سراسر کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود.