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استاندار تهران تاکید کرد: ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) صرفاً برای تأمین ناوگان حملونقل عمومی بهکار گرفته میشود و خودروهای شخصی و لوکس از این مسیر وارد نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در برنامه زنده «صف اول» شبکه خبر گفت: استاندار تهران، با حمایت ویژه رئیسجمهور و مصوبه شورای تأمین استان، مجوز تردد خودروهای حملونقل عمومی واردشده در سراسر استان و براساس ضوابط پلیس صادر شده است تا منافع این ظرفیت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
معتمدیان همچنین از استقرار شرکتهای دانشبنیان در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: هدف، فراهمکردن زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تولید محصولات دانشبنیان و توسعه صادرات است.
معتمدیان با تأکید بر اینکه فلسفه مناطق آزاد، تولید، صادرات و ارزآوری است، تصریح کرد: منطقه آزاد نباید صرفاً با واردات شناخته شود و با تأمین زمین، آب و زیرساختهای مورد نیاز، شهر فرودگاهی به بستری برای استقرار واحدهای دانشبنیان و تولید صادراتمحور تبدیل خواهد شد.
مهلت اصلاح، فقط دو سال؛ واحدهای متخلف لکههای صنعتی پلمب میشوند
استاندار تهران در ادامه گفت: برای ساماندهی واحدهای مستقر در ۳۸ لکه صنعتی، مهلتی دوساله تعیین شده است تا مجوزهای قانونی دریافت و ماشینآلات و زیرساختهای آب، برق و گاز استاندارد شوند.
وی تأکید کرد: در مصوبه ساماندهی، علاوه بر حمایت از واحدها برای ورود به مسیر قانونی، ضمانت اجرایی نیز پیشبینی شده و واحدهایی که پس از پایان مهلت به تعهدات خود عمل نکنند، پلمب شده و اجازه ادامه فعالیت نخواهند داشت.