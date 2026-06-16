بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، میزبان آئین تاریخی تشت گذاری بود.عزاداران حسینی با این آئین نمادین، عشق و ارادت خود را به امام حسین (ع) و شهدای کربلا نشان دادند.

تشت گذاری در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی؛ آئینی به وسعت عشق به سیدالشهدا (ع)

تشت گذاری در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی؛ آئینی به وسعت عشق به سیدالشهدا (ع)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در آخرین روز از ماه ذی‌الحجه و در آستانه ماه محرم، آیین تاریخی و سنتی طشت‌گذاری با حضور عزاداران محله عالی‌قاپو در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

جلیل جباری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این مراسم ضمن اشاره به قدمت برگزاری مراسم مذهبی در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از دوره صفویه، گفت: طشت‌گذاری یکی از آیین‌های تاریخی این مجموعه جهانی است و با توجه به اینکه در گذشته مراسم متعددی در این محل برگزار می‌شد تلاش می‌کنیم برخی از این آداب و رسوم را به مرور احیا کنیم.

با توجه به قرار گرفتن مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در محله عالی قاپو، دسته عزاداری این محله در رسمی کهن با حضور در صحن اصلی مجموعه، آیین طشت‌گذاری را برگزار می‌کند.