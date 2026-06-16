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رئیس پلیس راهور گیلان، با اشاره به حضور عزاداران حسینی در مساجد، امامزادگان و هیئتهای مذهبی در ایام ماه محرم، از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در شهرستانهای استان بهویژه رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتحاله نصیریان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: تمهیدات ویژه ترافیکی در این ایام با بهکارگیری حداکثر توان خودرویی و نیروی انسانی، با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل در تردد شهروندان اجرا خواهد شد.
وی افزود: از پیش از آغاز مراسم در هیئتهای مذهبی تا پایان آن، تیمهای پلیس راهور بهصورت ویژه، معابر منتهی به محل برگزاری مراسم در مساجد، هیئتها، امامزادهها و اماکن مذهبی را تحت پوشش ترافیکی قرار میدهند و در صورت لزوم نسبت به اعمال محدودیتهای ترافیکی اقدام خواهند کرد تا تردد مراجعان و شهروندان تسهیل شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همچنین خاطرنشان کرد: در این ایام، علاوه بر ممنوعیت تردد خودروهای باربری سنگین، هرگونه عملیات عمرانی و حفاری در محدوده محلهای برگزاری مراسم نیز ممنوع است.
وی از رانندگان خواست با توجه به تاریکی هوا و تردد بسیاری از شهروندان با لباسهای تیره، ضمن توجه کافی به جلو، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و با عوامل پلیس راهور همکاری داشته باشند.
سرهنگ نصیریان در پایان از مسئولان هیئتهای مذهبی خواست نسبت به استفاده از همیاران محرم و علائم هشداردهنده در ابتدا و انتهای دستههای عزاداری اقدام کنند.