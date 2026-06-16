آیت‌الله دژکام: محرم امسال جلوه‌ای از پیوند عاشورا، مقاومت و ولایت‌پذیری است .

محرم امسال؛ جلوه‌ای از پیوند عاشورا، مقاومت و ولایت‌پذیری

محرم امسال؛ جلوه‌ای از پیوند عاشورا، مقاومت و ولایت‌پذیری





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: خون مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همواره در طول تاریخ جوشان بوده و انسان‌ها را به سوی حق، حقیقت و عدالت فراخوانده است و مجالس عزاداری محرم، زنده‌کننده مسیر و نهضت عاشورا است .

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم که به رسم سال‌های گذشته به میزبانی نمایندگی ولی‌فقیه در فارس برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان(ع)، اظهار کرد: محرم امسال در شرایطی متفاوت برگزار می‌شود و حوادث و شهادت‌هایی که در مسیر دفاع از حق و حقیقت رقم خورده، پیام عاشورا را در جامعه پررنگ‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه همه خون‌های پاکی که در راه خدا و برای تحقق عدالت بر زمین ریخته شده‌اند، در امتداد نهضت حسینی قرار دارند، افزود: امیدواریم این مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد و همه ما بتوانیم وظیفه خود را در مسیر تعجیل در فرج آن حضرت به درستی انجام دهیم.

امام جمعه شیراز مهم‌ترین وظیفه منتظران را تبعیت از ولایت دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، ولایت‌پذیری و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم و جامعه اسلامی باید در این عرصه کارنامه‌ای درخشان از خود به نمایش بگذارد.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر نقش مجالس حسینی در تقویت روحیه ایثار، مقاومت و وحدت اسلامی گفت: ملت ایران همواره ثابت کرده‌است که پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های دینی ایستاده‌است و مراسم محرم فرصتی برای تجدید بیعت با این آرمان‌ها و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه است.