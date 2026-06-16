به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در ششمین دوره مسابقات علمی، پژوهشی دانش‌آموزی کشور، پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی دکتر برنا و ابن سینا در شهرستان جهرم با کسب رتبه اول استانی و رتبه اول کشوری در رشته ادبیات و علوم انسانی، افتخار جدیدی را در کارنامه علمی این شهرستان به ثبت رساندند.

ششمین دوره مسابقات علمی، پژوهشی دانش‌آموزی کشور در حالی به کار خود پایان داد که نام شهرستان جهرم در صدر برترین‌های این دوره خوش درخشید.

در این رقابت‌ها، با هم‌افزایی و تلاش مشترک پژوهش‌سرا‌های دکتر برنا و ابن سینا، رتبه اول استانی به شهرستان جهرم اختصاص یافت.

این موفقیت ارزشمند حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مؤثر و تلاش شبانه‌روزی کادر پژوهشی این دو مرکز است که مسیر رشد علمی دانش‌آموزان را هموار کردند.

علاوه بر این افتخار استانی، پژوهش‌سرای دکتر برنا موفق شد در بخش قطب کشوری رشته ادبیات و علوم انسانی، رتبه اول کشوری را به دست آورد.