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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از آغاز طرح نظارتی ویژه ماه محرم در کرمانشاه خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علیرضا لطفی با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه ماه محرم و ایام اربعین از روز دوشنبه ۲۵ خرداد در استان کرمانشاه آغاز شده است گفت: این طرح تا پایان ایام اربعین ادامه دارد.
وی از تشدید نظارت بر عرضه کالاهای اساسی در ایام ماه محرم بخصوص اقلام مورد نیاز نذورات مردم و هیاتها از جمله برنج، گوشت، حبوبات، قند و شکر یاد کرد و افزود: این تشدید نظارت در قالب گشتهای مشترک با همراهی جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: در این طرح نظارت بر نحوه تامین و توزیع کالا و خدمات از نظر قیمت و کیفیت و همچنین رعایت موازین بهداشتی انجام خواهد شد.
به گفته لطفی، در گام بعدی که به ایام اربعین نزدیک شویم، دامنه نظارتها گستردهتر شده و نظارت بر مراکز اقامتی و رفاهی، رستورانها، مجتمعهای بینراهی، بخش حمل و نقل، دفاتر گردشگری و زیارتی نیز انجام خواهد شد.
وی از تداوم نظارتها تا پایان موج بازگشت زوار اربعین خبر داد و افزود: با هرگونه تخلف با قید فوریت و در کوتاهترین زمان برخورد خواهد شد تا حقی از زوار و مسافرینی که از کرمانشاه عبور میکنند، تضییع نشود.
لطفی، گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، رعایت نکردن موازین بهداشتی و احتکار را از مصادیق تخلفات دانست که با آنها برخورد جدی صورت میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از شهروندان خواست هرگونه تخلف در ایام محرم و اربعین را با سامانههای ۱۲۴ و یا ۱۳۵ در میان بگذارند.