مردم انقلابی شهرستان اسلامشهر در یکصد و هفتمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با برپایی تجمعی باشکوه، بر ایستادگی در مسیر ولایت و تداوم خط سرخ مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و هفتمین قرار شبانه مردم اسلامشهر، خیابان‌های این شهرستان شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم در پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب بود. شرکت‌کنندگان در این اجتماع که با حال و هوای آغاز ماه محرم همراه شده بود، شهادت امام خامنه‌ای را استمرار واقعه عاشورا خوانده و بر بیعت ابدی خود با آرمان‌های ایشان تأکید کردند.