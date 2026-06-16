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مردم انقلابی شهرستان اسلامشهر در یکصد و هفتمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، با برپایی تجمعی باشکوه، بر ایستادگی در مسیر ولایت و تداوم خط سرخ مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و هفتمین قرار شبانه مردم اسلامشهر، خیابانهای این شهرستان شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم در پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب بود. شرکتکنندگان در این اجتماع که با حال و هوای آغاز ماه محرم همراه شده بود، شهادت امام خامنهای را استمرار واقعه عاشورا خوانده و بر بیعت ابدی خود با آرمانهای ایشان تأکید کردند.