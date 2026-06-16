پخش زنده
امروز: -
محرم امسال طعم و بوی متفاوتی دارد؛ تلفیقی از شور حسینی و شعور انقلابی که در تجمعات شبانه عاشقان ولایت جلوهای تماشایی یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با فرا رسیدن ماه محرم، شهرهای استان مازندران بار دیگر ردای سیاه به تن کردهاند، اما محرم امسال طعم و بوی متفاوتی دارد؛ تلفیقی از شور حسینی و شعور انقلابی که در تجمعات شبانه عاشقان ولایت جلوهای تماشایی یافته است.
در شرایطی که ملت ایران با حضور آگاهانه خود در صحنههای مختلف، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و خون شهدای سرافراز را فریاد میزنند، محرم امسال به سکوی پرتابی برای تجدید میثاق با مکتب عاشورا تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران اعلام کرد: هیأتهای مذهبی و مردم خداجو میتوانند با حضور خود در شبهای اقتدار، پیوند میان مکتب مقاومت و فرهنگ عاشورایی را بیش از پیش مستحکم کنند.
قلب تپنده این تجمعات، میدان آیینی امام حسین (ع) در ساری است. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و در پی درخواستهای پرشور مردمی، این میدان هر شب رأس ساعت ۲۱ به میعادگاه عاشقان اباعبدالله (ع) تبدیل میشود.
برگزاری این تجمعات در میدانهای آیینی، فراتر از یک عزاداری معمول، نمادی از ایستادگی و زنده نگه داشتن روح حماسه در جامعه است. این تجمعات نشان میدهد که چگونه آموزههای عاشورایی در بستر زمان جریان یافته و به الگویی برای حمایت از جبهه حق در عصر حاضر تبدیل شده است.
این شبها، میدان امام حسین (ع) ساری، صدای طبلها و سنجها تنها برای عزاداری نیست؛ این صدای نبض ملتی است که با تکیه بر فرهنگ حسینی، مسیر مقاومت را تا رسیدن به قلههای عزت دنبال میکند.