پخش زنده
امروز: -
نشان عالی مسلمانان فدراسیون روسیه با عنوان «وحدت معنوی» در مراسمی از سوی شیخ راویل عینالدین، مفتی اعظم این کشور به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم اعطای این نشان، شیخ راویل عینالدین، مفتی اعظم و رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه ضمن قدردانی از رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه به جهت تلاش برای توسعه روابط میان جامعه اسلامی و دینی روسیه و ایران، همکاریهای نزدیک شکل گرفته را نشانی از همدلی و همراهی مسلمانان دو کشور در موضوعات مختلف از جمله اعلام مواضع یکسان در کنفرانسهای بینالمللی و بحرانهای جهانی دانست.
مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز ضمن تشکر از مساعدتهای مفتی اعظم مسلمانان فدراسیون روسیه برای گسترش روابط دینی و فرهنگی، حمایت روحانیون و علمای مسلمان را پشتوانه معظمی برای توسعه تعاملات میان ایران و روسیه دانست.
در لوحی که به امضای رهبر دینی مسلمانان روسیه رسیده، آمده است: «به پاس سهم قابل توجه در توسعه همکاریهای فرهنگی، بشردوستانه و دینی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران نشان مسلمانان روسیه با عنوان وحدت معنوی به مسعود احمدوند رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه اعطا میشود.»