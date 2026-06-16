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در حادثه ریزش چاه در یزد، متاسفانه مقنی در اثر کمبود اکسیژن و خفگی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابر اعلام ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، یک مورد حادثه ریزش و محبوسی در چاه به این مرکز اطلاع داده شد که بلافاصله ۴ دستگاه خودرو عملیاتی از ایستگاههای شماره ۱، ۵ و ۸ به همراه ۹ آتشنشان، معاون و مدیر عملیات به محل اعزام و عملیات نجات آغاز شد.
آتشنشانان پس از ایمنسازی محل و اقدامات تخصصی، فرد محبوس را از داخل چاه خارج کرده و برای طی مراحل قانونی به عوامل مربوط تحویل دادند.
متأسفانه بررسیها نشان داد فرد حادثهدیده بر اثر خفگی ناشی از محبوسی در چاه، در همان محل حادثه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که فرد مذکور در حال حفر چاه بوده که به دلیل ریزش چاه فاضلاب مجاور، دچار محبوسی شده و در اثر کمبود اکسیژن و خفگی جان خود را از دست داده است.