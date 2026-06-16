به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست که به همت دبیرخانه دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت در تالار شهید سلیمانی وزارت بهداشت برگزار شد، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت؛ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدحسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سخنرانی می‌کنند.

در این نشست معاونان درمان، پرستاری، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، رئیس سازمان اورژانس کشور، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و جمعی دیگر از مدیران وزارت بهداشت حضور دارند.