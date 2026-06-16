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مدیرعامل بانک کشاورزی استان گفت: با اجرای این طرح بانک کشاورزی میتواند حداقل ۳۰ درصد از فشار مالی گندمکاران را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،محمد علی حسین پور افزود: گندم به عنوان محصولی استراتژیک، نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی دارد و تداوم کشت گندم و خودکفایی در این زمینه، مستلزم حمایت از گندمکاران و افزایش رضایتمندی آنان است.
وی همچنین از اجرای طرح نوی پو در راستای حمایت از دامداران برای تهیه نهادههای دامی نیزخبر داد و گفت: این طرح بر پایه الگوی تأمین مالی زنجیرهای شکل گرفته است الگویی که به جای تمرکز صرف بر تأمین نقدینگی برای یک واحد تولیدی، همه حلقههای زنجیره از تأمینکنندگان نهادهها تا تولیدکنندگان را در یک فرآیند مالی منسجم به یکدیگر متصل میکند.
وی گفت: یکی از ویژگیهای مهم این طرح، کمک به تأمین سرمایه در گردش بدون تحمیل هزینههای مرسوم تأمین مالی است.
حسین پور افزود: هرچه دسترسی تولیدکنندگان به نهادهها و منابع مالی آسانتر و سریعتر باشد، امکان حفظ پایداری تولید و ثبات در عرضه محصولات نیز افزایش خواهد یافت.
وی به ارائه ۱۷ هزار و ۸۱ فقره تسهیلات با اعتبار ۳۹ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: راه اندازی خط تولید جوجه ریزی با ظرفیت ۲۲۰ هزار قطعه از جمله طرحهای این نهاد حمایتی در سال جاری است.