کشاورزانی که محصول گندم خود را به سیلو‌های دولتی تحویل می‌دهند، در صورت تمایل می‌توانند معادل ۳۰ درصد بهای گندم را بلافاصله از طریق کیف پول مجازی بصورت اعتباری دریافت کنند.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: برای تشویق کشاورزان به ارایه محصولات تولیدی به مراکز خرید تضمینی، با بارگذاری فایل بانکی خرید گندم در سامانه، ۳۰ درصد ارزش آن بلافاصله در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

عیوضی افزود: این مبلغ در کارت اعتباری گندمکاران شارژ می شود تا با آن برای تهیه مایحتاج خود از جمله نهاده های کشاورزی برای سال زراعی آتی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه عملیات خرید گندم در استان زنجان شروع شده است افزود: برآورد تولید نهایی گندم امسال از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان ۳۵۰ هزار تن است.

عیوضی یادآور شد: این میزان گندم تولیدی استان در ۳۸ مرکز خرید شامل ۲ سیلوی ملکی اداره کل غله، ۶ واحد سیلوی بخش خصوصی و ۶ واحد کارخانجات آرد خرید می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ علاوه بر این مراکز خرید، مباشرین ۲۴ واحد انبارهای تعاونی های روستایی و تولید، گندمهای استان را خرید و ذخیره می کنند.

عیوضی خاطرنشان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است که ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم به عنوان جایزه برای ارایه محصول به مراکز خرید دولتی لحاظ شد.

وی دیگر مشوق پیش بینی شده برای خرید تضمینی از گندمکاران را پرداخت هزینه بیمه سهم کشاورزان از سوی دولت بیان کرد.

بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم آبی و حدود ۳۴۱ هزار هکتار نیز به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

تولید گندم در مزارع استان بیش از دوبرابر نیاز استان است که مازاد مصرف به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.