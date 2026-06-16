قلعهنویی: حمایت هواداران مقابل نیوزیلند نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ایران بود
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: هواداران با قلب خود تیم ملی را تشویق کردند و این میتواند نقطه عطفی در تاریخ فوتبال کشور ما باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امیر قلعهنویی پس از تساوی ۲ - ۲ مقابل نیوزیلند در نشست خبری درباره اینکه تیم در بخش هجومی حملات خوبی داشت، اما در فاز دفاعی ضعیف بود و نتوانست از پس توپ گرفتن کریس وود بربیاید، اظهار داشت: قبل از جواب دادن به این سوال میخواهم درباره ۲ موضوع صحبت کنم. این بازی و جو استادیوم نقطه عطفی برای تاریخ فوتبال ما بود. امروز کلی ایرانی با نگرش و باورهای مختلف در ورزشگاه حضور داشتند، اما یک صدا تیم ملی کشور خود را با قلبشان تشویق کردند.
وی افزود: به نظر من این موضوع، بردِ اصلی بازی امروز بود. حدود ۷۰ هزار نفر که بیشترشان هم ایرانی بودند، با قلب خود تیم ملی را تشویق کردند و این میتواند نقطه عطفی در تاریخ کشور ما باشد. میخواهم درباره مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. به آن اندازه که روی هوا بودیم، روی زمین نبودیم. به ما وقت ندادند ۲ هفته زودتر بیاییم و سازگاری را انجام بدهیم. همین امشب هم باید بلافاصله پس از بازی آمریکا را ترک کنیم. در صورتی که امشب مهمترین مسئله برای بازی آینده است، اما جای اینکه ریکاوری کنیم، باید سوار هواپیما شده و به تیخوانا بازگردیم. این مسئله هم خیلی ما را رنج میدهد.
سرمربی تیم ملی گفت: دیدار ما با نیوزیلند، یکی از دیدارهای زیبای دور اول جام جهانی بود که چهار گل داشت و موقعیتهای زیادی داشتیم. این سوال هم بسیار درست و فنی بود. در ۵۰ متر روبهجلو بسیار عالی بودیم، اما تقریبا روی دو موقعیت حریف، دو گل خوردیم. این هم دیگر جزیی از فوتبال است. باید از فردا بنشینیم و آنالیز کنیم تا نقاط ضعف دفاعی ما برطرف شود.
قلعهنویی درباره برنامه آینده تیم ملی، افزود: خودمان هم نمیدانیم و خیلی خندهدار است. تصمیم برنامهریزیهای تیم ما از جای دیگری گرفته میشود. قرار بود ۲ شب قبل بازی به لس آنجلس بیاییم، اما اجازه ندادند. میخواستیم طبق برنامه امشب را اینجا بمانیم و ریکاوری کنیم تا فردا ظهر بازگردیم، اما این اجازه را هم ندادند.
وی گفت: دلیلش را هم نمیدانم. به همین دلیل تیم ملی ایران شاید مظلومترین تیم تاریخ جام جهانی باشد. رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر اجرایی و مدیر رسانهای ما اینجا نیستند. کار مدیر تیم برای تعویض را از روی نیمکت، یک مربی انجام میداد. قبل بازی هم جای اینکه کادرفنی تمرکزش روی کار فنی باشد، روی مسائل مدیریتی بود.
سرمربی تیم ملی درباره عملکرد شاگردانش در این بازی، افزود: باید از بازیکنانم خیلی تشکر کنم. با این شرایط و بستری که برای ما درست کردند، بیش از توان خود انرژی گذاشتند و با اینکه شرایط بدنی خوبی نداشته و سازگاری ما صد درصد انجام نشد، توانستیم یک بازی قابل قبول انجام بدهیم.
قلعهنویی گفت: دو بار بازی را برگرداندیم و حتی میتوانستیم برنده شویم. یک گل زدیم که از بدشانسی آفساید شد. یک توپ هم به تیر زدیم. هم جو استادیوم به ما انرژی داد و کمک کرد و هم خود بازیکنان با وجود بازی کردند. از تک تک آنها تشکر میکنم.
وی درباره شرایط حضور تیمش در تیخوانا مکزیک، افزود: واقعا مردم مکزیک و به خصوص شهر تیخوانا باعث شدند احساس غربت نکنیم و خودمان را در خانه ببینیم که جای تقدیر و تشکر دارد که به ما انرژی دادند. دلمان برای این شهر تنگ شده است. دوست داشتیم فردا برگردیم ولی همین که الان به این شهر برمیگردیم، خیلی خوشحالمان میکند. هرچند از لحاظ علمی باید فردا برمیگشتیم، اما باز هم از مردم مکزیک در آمریکا و شهر تیخوانا نهایت تشکر را دارم.
سرمربی تیم ملی درباره مشکلات تیمش برای این بازی، گفت: از این سوال خوب خیلی ممنون هستم، اما دیر آمدن ما به اینجا و دیر سازگاری خیلی روی بازیکنان تاثیر گذاشت. چهار بازیکن به دلیل گرفتگی عضلات تعویض شدند. به خاطر مصدومیت بازیکنان را عوض کردیم نه مسائل فنی. تیم باید تا فردا ریکاوری کند و تیم پزشکی گزارش بدهد که چه بازیکنانی میتوانند برای دیدار بعدی آماده شوند.
قلعهنویی افزود: رفتارِ قبل از آمدن به جام جهانی و رفتار کنونی شرایط را سختتر میکند، اما مصمم هستیم به خاطر مردم تلاش بیشتری کنیم تا بازیهای بهتری انجام بدهیم. مردم در داخل و خارج از ورزشگاه از بازی امروز لذت بردند، زیرا ۴ گل داشت و چند صحنه امید گل داشتیم که میتوانستیم ببریم. جو استادیوم بسیار عالی بود. حدود پنج دهه در اردوها و مسابقات هستم. تجربه خوبی بود که مردم با قلبشان خوشحالی کرده و تیم ملی را تشویق میکردند. این دستاورد بسیار بزرگی بود.