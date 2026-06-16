پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حضور رئیس فیفا به انتقاد از سیاستهای میزبان جام جهانی پرداخت و گفت: اجازه ندهید به تیم و کشور دیگری چنین ظلمهایی صورت بگیرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از گروه G رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز سه شنبه (۲۶ خرداد) در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا با قضاوت «سزار راموس» از مکزیک برگزار شد و با تساوی ۲ به ۲ خاتمه یافت. رامین رضائیان (۳۲) و محمد محبی (۶۳) برای ایران و جاست (۷ و ۵۵) برای نیوزیلند گلزنی کردند.
پس از این دیدار جیانی اینفانتینو در رختکن تیم ملی ایران حاضر شد و دقایقی برای بازیکنان و کادر فنی صحبت کرد. امیر قلعه نویی نیز در حضور رئیس فیفا گلایه هایش از میزبانی آمریکا را مطرح کرد.
وی گفت: من از زحمات رئیس و فیفا تشکر میکنم. میدانم چقدر برای بودن ما در اینجا تلاش کردند.
قلعه نویی ادامه داد: ما مظلومترین تیم ادوار جام جهانی بودیم به دلیل شرایط و بستری که برای ما فراهم کردند. این بیعدالتی بود که در حق تیم ملی ایران انجام دادند.
سرمربی تیم ملی ایران به ندادن ویزا به چند عضو تیم ملی اشاره کرد و گفت: رئیس فدراسیون ما نیست، مدیر تیم نیست، مدیر داخلی نیست و مدیر رسانهای هم نیست. این ظلمی بود که در حق این تیم شده است.
امیر قلعه نویی ادامه داد: ما نیاز داشتیم که دو هفته زودتر بیایم، اما این فرصت را از ما گرفتند. ظلم دیگری که به ما کردند این است که ما را مجبور کردهاند سریع برگردیم در حالی که به ریکاوری نیاز داریم. این ظلم است به ما. با این حال بازیکنانم توانستند همبستگی بالایی را به نمایش گذاشتند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: امیدوارم فیفا اجازه ندهد به تیم دیگری ظلم کنند.