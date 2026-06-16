شهردار تهران: تفاهم ایران و آمریکا فرصتی مناسب برای احقاق حقوق ملت ایران است

شهردار تهران در گفت‌و‌گو با شبکه خبر، تفاهم اخیر ایران و آمریکا را فرصتی مناسب برای احقاق حقوق ملت ایران برشمرد. آقای زاکانی گفت: این تفاهم‌نامه به معنای اعتماد کامل ایران به آمریکا نیست.