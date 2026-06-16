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شهردار تهران: تفاهم ایران و آمریکا فرصتی مناسب برای احقاق حقوق ملت ایران است

شهردار تهران در گفت‌و‌گو با شبکه خبر، تفاهم اخیر ایران و آمریکا را فرصتی مناسب برای احقاق حقوق ملت ایران برشمرد. آقای زاکانی گفت: این تفاهم‌نامه به معنای اعتماد کامل ایران به آمریکا نیست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۰۹:۲۲
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برچسب ها: شهردار تهران ، گفتگوی ویژه خبری ، علیرضا زاکانی ، تفاهم ایران ، مذاکرات ایران و آمریکا
 